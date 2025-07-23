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16:45, 23 июля 2025Моя страна

Названы самые доступные регионы России для сапсерфинга

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Любителям сапсерфинга дешевле всего снять квартиру в июле в Оренбургской (2,5 тысячи рублей за ночь), Кемеровской и Саратовской областях (по 2,8 тысячи рублей). Самые доступные регионы России назвали специалисты «Авито Путешествий» и «Авито Услуг», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Наиболее высокие цены в Нижегородской области (5,1 тысячи рублей), а также в Татарстане (5 тысяч рублей). Загородные дома доступнее всего в Хакасии (4,5 тысячи рублей за ночь), Бурятии (5,1 тысячи рублей) и Оренбургской области (5,5 тысячи рублей). Дороже они обойдутся в Красноярском крае (11,8 тысячи рублей), Ленинградской (11,5 тысячи рублей) и Самарской областях (10,5 тысячи рублей).

Также аналитики раскрыли стоимость аренды самих сапбордов летом 2025 года. Дешевле всего такая услуга обойдется в Пермском крае — от 600 рублей. В Нижегородской и Свердловской областях цены начинаются от 700 рублей, в Оренбургской и Челябинской областях, в Крыму и Башкортостане — от 800 рублей в каждом.

Ранее в опросе россияне, которые регулярно путешествуют, раскрыли размер своих доходов. Зарплаты варьируются от 201 тысячи до 500 тысяч рублей.

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