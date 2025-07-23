Очередной круиз на теплоходе закончился для россиян вспышкой инфекции

«SHOT ПРОВЕРКА»: Круиз на теплоходе «Леонид Красин» закончился вспышкой инфекции

Очередной круиз на российском теплоходе «Леонид Красин» закончился для отдыхающих вспышкой инфекции — пассажиры жалуются на диарею и рвоту. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

Уточняется, что плавательное средство следовало из Астрахани в Москву в середине июля, однако по пути более 30 человек заболели. Предполагается, что они пострадали от норовирусной инфекции. При этом сразу после прибытия в Москву 19 июля «Леонид Красин» отправился в новый круиз.

В «Мостурфлоте» опровергли данные о вспышке инфекции, но известно, что прокуратура и Роспотребнадзор уже проводят проверку. Возбуждено уголовное дело по факту предоставления небезопасных услуг.

Известно, что ранее аналогичные истории произошли с другими теплоходами этой же компании — «Михаил Булгаков» и «Николай Карамзин». В мае на первом зафиксировали вспышку заболевания, было возбуждено дело по части 1 статьи 236 УК РФ.