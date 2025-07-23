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01:00, 23 июля 2025Из жизни

Опубликовано видео танца обнаженной порнозвезды после расправы над двумя мужчинами

Олег Парамонов
Олег Парамонов

В Великобритании идет суд над колумбийской порнозвездой Йостином Андресом Москерой, которого в жестокой расправе над двумя мужчинами — 71-летним Полом Лонгвортом и 62-летним Альбертом Альфонсо. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Присяжные признали 35-летнего порноактера виновным. Сначала он забил молотком Лонгворта, а спустя несколько часов ударил ножом вернувшегося домой Альфонсо. Расправу над вторым мужчиной Москера снял на видео. В конце ролика он танцует и поет перед камерой, при этом на нем нет одежды, а на руках видна кровь.

Чтобы замести следы, Москера расчленил своих жертв. Головы он спрятал в морозильную камеру, а остальное упаковал в чемоданы. Затем Москера нанял фургон и отвез их из Лондона в Бристоль, где намеревался сбросить их с моста.

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Его план сорвался, когда прохожие на мосту заметили кровь, текущую из одного из чемоданов. Москера пытался убедить их, что внутри запчасти, а жидкость — это масло, но затем бросил чемодан и убежал. Сотрудники полиции обнаружили в чемоданах человеческие останки.

В суде Москера утверждал, что над Лонгвортом расправился не он, а Альфонсо, а он напал на него с ножом из страха за свою жизнь. Присяжные не поверили его версии и признали его виновным в обоих преступлениях. Теперь порноактеру грозит пожизненное заключение. Ожидается, что приговор вынесут в октябре.

Ранее в США муж расправился с женой и попался из-за редкой смеси препаратов, которую он использовал для этого. Он оказался единственным человеком в округе за несколько лет, кто покупал эти вещества.

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