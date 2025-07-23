Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:27, 23 июля 2025Ценности

Певицу IOWA захотели привлечь к ответственности за похожий на гениталии наряд

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: страница группы «ЧП 53 Великий Новгород. Новости» во «ВКонтакте»

Вокалистку группы IOWA, белорусскую певицу Екатерину Иванчикову, захотели привлечь к ответственности за выступление в похожем на гениталии наряд, в котором она выступила на Дне защиты детей в Великом Новгороде. Об этом сообщает РИА Новости.

Прокуратура внесла представление министру культуры и туризма Новгородской области за ненадлежащее исполнение обязанностей по защите детей от вредной информации при организации концерта музыкального коллектива. Отмечается, что Новгородское областное театрально-концертное агентство (НОТКА), являющееся ответственным за мероприятие, изучило записи с майских концертов группы в Москве и Санкт-Петербурге. На них Иванчикова выступала в том же костюме. Однако, как уточнили в прокуратуре, на столичных афишах стояла отметка о возрастном ограничении, а вход на концерт в Великом Новгороде был свободным, что указывает на отсутствие возрастных ограничений.

Материалы проверки в настоящий момент направлены в федеральную службу по надзору в сфере образования и науки. Уточняется, что виновные будут привлечены к административной ответственности по статье 6.17 («Нарушение законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию») КоАП РФ, которая предусматривает штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

В июне вокалистка группы IOWA отреагировала на скандал с непристойным платьем. Иванчикова поблагодарила одну из поклонниц, которая встала на ее защиту. По словам пользовательницы сети Алины, в наряде, который вызвал споры общественности, нет скрытого подтекста и сходства с мужскими гениталиями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Суд вынес решение после обещания главреда издания Baza не скрываться от следствия

    Врач назвал семь веских причин для увеличения потребления воды

    Умеров прибыл на переговоры отдельно от делегации

    В Москве машина утонула в болоте

    В Раде усомнились в эффективности Умерова в переговорах с Россией

    Певицу IOWA захотели привлечь к ответственности за похожий на гениталии наряд

    Известные препараты для похудения показали неожиданную пользу для здоровья

    Незнакомец спас жизнь мужчине и завел роман с его дочерью

    Покинувший Россию известный блогер отказался возвращаться

    Жители российских городов остались без воды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости