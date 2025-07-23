Певицу IOWA захотели привлечь к ответственности за похожий на гениталии наряд

Вокалистку группы IOWA, белорусскую певицу Екатерину Иванчикову, захотели привлечь к ответственности за выступление в похожем на гениталии наряд, в котором она выступила на Дне защиты детей в Великом Новгороде. Об этом сообщает РИА Новости.

Прокуратура внесла представление министру культуры и туризма Новгородской области за ненадлежащее исполнение обязанностей по защите детей от вредной информации при организации концерта музыкального коллектива. Отмечается, что Новгородское областное театрально-концертное агентство (НОТКА), являющееся ответственным за мероприятие, изучило записи с майских концертов группы в Москве и Санкт-Петербурге. На них Иванчикова выступала в том же костюме. Однако, как уточнили в прокуратуре, на столичных афишах стояла отметка о возрастном ограничении, а вход на концерт в Великом Новгороде был свободным, что указывает на отсутствие возрастных ограничений.

Материалы проверки в настоящий момент направлены в федеральную службу по надзору в сфере образования и науки. Уточняется, что виновные будут привлечены к административной ответственности по статье 6.17 («Нарушение законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию») КоАП РФ, которая предусматривает штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

В июне вокалистка группы IOWA отреагировала на скандал с непристойным платьем. Иванчикова поблагодарила одну из поклонниц, которая встала на ее защиту. По словам пользовательницы сети Алины, в наряде, который вызвал споры общественности, нет скрытого подтекста и сходства с мужскими гениталиями.