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10:18, 23 июля 2025Россия

Под Москвой в болоте нашли машину

Shot: В подмосковном Зверево в болоте нашли автомобиль
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Автомобиль нашли в болоте в подмосковной деревне Зверево. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, внутри транспортного средства никого нет. Расстояние от берега до машины в болоте составляет около пяти метров.

Неизвестно, как именно автомобиль оказался в болоте. На опубликованных каналом кадрах видно, что уровень воды болота достиг верхней части автомобиля — виднеется только часть его окон и крыша.

Ранее четверо мужчин уснули в застрявшем на болоте автомобиле возле Выксы в Нижегородской области и насмерть отравились выхлопными газами. Мужчины уснули в салоне с включенным мотором.

ЖЗЛ
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