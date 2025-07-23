Под Москвой в болоте нашли машину

Shot: В подмосковном Зверево в болоте нашли автомобиль

Автомобиль нашли в болоте в подмосковной деревне Зверево. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, внутри транспортного средства никого нет. Расстояние от берега до машины в болоте составляет около пяти метров.

Неизвестно, как именно автомобиль оказался в болоте. На опубликованных каналом кадрах видно, что уровень воды болота достиг верхней части автомобиля — виднеется только часть его окон и крыша.

Ранее четверо мужчин уснули в застрявшем на болоте автомобиле возле Выксы в Нижегородской области и насмерть отравились выхлопными газами. Мужчины уснули в салоне с включенным мотором.