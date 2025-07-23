Полицейский ударил по лицу пожилого туриста на курорте Европы и попал на видео

Полицейский ударил по лицу туриста на пляже в Марбелье и попал на видео

Полицейский ударил по лицу пожилого туриста на пляже испанской Марбельи. Их конфликт попал на видео, которое опубликовал британский таблоид Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 19 июля, на пляже, расположенном на популярном европейском курорте Плайя-дель-Фаро. На размещенных в сети кадрах страж правопорядка в защитном шлеме быстро направляется в сторону отдыхающего, который пытается оттолкнуть его руками, а потом дает ему пощечину.

По данным местных СМИ, на которые ссылается источник, турист обругал полицейского за то, что тот якобы агрессивно себя вел по отношению к африканским торговцам, продававшим на пляже контрафактные товары.

Ранее два брата устроили драку в аэропорту Европы, избили полицейских и попали на видео. Во время потасовки одному из сотрудников службы экстренного реагирования сломали нос.

