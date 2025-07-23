Прокуратуру попросили проверить деятельность Меладзе в России

Глава ФПБК Бородин попросит Генпрокуратуру проверить певца Валерия Меладзе

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратится в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить деятельность певца Валерия Меладзе. Об этом он рассказал в интервью «Страстям».

По словам активиста, правоохранительные органы должны отнять у артиста бизнес и недвижимость на территории России.

«У Меладзе нужно все забирать в пользу государства. Спящая ячейка, которая поддерживает киевский террористический режим. А бизнес в России у него процветает. Миллиардные контракты! Куда эти деньги идут — непонятно», — заявил Бородин.

Он также добавил, что «предатели не заслуживают никакого уважения». Глава ФПБК считает, что необходимо выяснить, какие активы у Меладзе остались в России, на кого оформлена недвижимость и в какое время собственность была переписана на третьих лиц.

Ранее стало известно, что Валерий Меладзе решил расширить свой бизнес в России: он захотел заниматься арендой недвижимости. Артист покинул страну после начала специальной военной операции, но периодически прилетает ради своих проектов.