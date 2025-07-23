Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:58, 23 июля 2025Культура

Прокуратуру попросили проверить деятельность Меладзе в России

Глава ФПБК Бородин попросит Генпрокуратуру проверить певца Валерия Меладзе
Андрей Шеньшаков

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратится в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить деятельность певца Валерия Меладзе. Об этом он рассказал в интервью «Страстям».

По словам активиста, правоохранительные органы должны отнять у артиста бизнес и недвижимость на территории России.

«У Меладзе нужно все забирать в пользу государства. Спящая ячейка, которая поддерживает киевский террористический режим. А бизнес в России у него процветает. Миллиардные контракты! Куда эти деньги идут — непонятно», — заявил Бородин.

Он также добавил, что «предатели не заслуживают никакого уважения». Глава ФПБК считает, что необходимо выяснить, какие активы у Меладзе остались в России, на кого оформлена недвижимость и в какое время собственность была переписана на третьих лиц.

Ранее стало известно, что Валерий Меладзе решил расширить свой бизнес в России: он захотел заниматься арендой недвижимости. Артист покинул страну после начала специальной военной операции, но периодически прилетает ради своих проектов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по России ракетой «Нептун» и управляемыми авиабомбами. В Минобороны рассказали о последствиях

    Раскрыты перспективы для семей изнасиловавших девочку под Калугой мигрантов

    Крупные банки снизили ставки по вкладам перед заседанием Центробанка

    Ермак встретился с Эрдоганом

    Прокуратуру попросили проверить деятельность Меладзе в России

    В России предложили один способ по защите городов от дронов ВСУ

    Актер из сериала «Слово пацана» ушел на СВО

    Россиянин попал в ДТП с исколотым ножом телом таксистки

    В России отреагировали на массированную DDoS-атаку в Крыму

    В России высказались о шансах на сближение позиций с Украиной на новых переговорах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости