Пропавшую кошку нашли спустя 13 лет в 225 километрах от дома

В Великобритании семья воссоединилась с пропавшей 13 лет назад кошкой

В Великобритании пропавшая кошка по имени Минкс воссоединилась с семьей спустя 13 лет и провела с ними последние дни своей жизни. Об этом пишет Daily Mail.

Минкс сбежала в 2012-м. В тот год ее хозяйка Джейд Инелл решила переехать из родного Бристоля в Тредегар. Она пыталась найти кошку до отъезда, но тщетно. Инелл уже не надеялась увидеть Минкс снова, когда ей позвонили из ветеринарной клиники. Оказалось, что спустя 13 лет кошку нашли в 225 километрах от родного дома.

«Я была потрясена. Слов не было», — вспоминает свои эмоции Инелл. К моменту воссоединения кошке было уже 18 лет. Женщина рассказала, что она была в плохом состоянии, но узнала хозяйку и ее мужа. Она терлась о них головой и мурчала.

Ветеринар Эндрю Клементс, который сообщил о Минкс Инелл, предположил, что кошку содержали незнакомцы. По его словам, сама бы она не преодолела такое большое расстояние. Скорее всего, кто-то подобрал ее и перевез в другой город.

Инелл забрала Минкс в Тредегар. Она сразу понравилась детям пары, они внимательно за ней ухаживали. Казалось, что кошка идет на поправку, однако вскоре у нее диагностировали рак.

Минкс не стало в кругу любящей семьи. «Я чувствую, что она вернулась к нам по какой-то причине, чтобы мы могли заботиться о ней в последние дни ее жизни. Она знала, как ее любят», — отметила Инелл.

Ранее сообщалось, что в штате Техас, США, семья воссоединилась с собакой по кличке Блю, пропавшей в 2017 году во время урагана «Харви». Неравнодушный прохожий нашел ее в общественном туалете в 438 километрах от ее дома.