Путин разрешил живущим в России белорусам участвовать в выборах

Путин подписал закон о праве живущих в России белорусов участвовать в выборах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет живущим в стране белорусам участвовать в местных выборах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ изменяет договор между Москвой и Минском о равных правах граждан. Закон ратифицировал протокол, подписанный в Москве 13 марта 2025 года.

Согласно протоколу, граждане одной договаривающейся стороны, которые постоянно проживают на территории другой, имеют право избирать, а также участвовать в местных выборах в качестве кандидата.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что данная инициатива направлена на укрепление сотрудничества двух стран в рамках Союзного государства. По его словам, важно делать все для развития его потенциала, обеспечивая интересы людей.