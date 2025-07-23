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16:57, 23 июля 2025Интернет и СМИ

Путин задал вопрос о законе о штрафах за поиск экстремистских материалов

Путин спросил, как будет работать закон о штрафах за поиск экстремистских данных
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин спросил главу Минцифры Максута Шадаева о том, как будет работать принятый Госдумой закон о штрафах за поиск экстремистских данных. Видео опубликовал Telegram-канал Кремля.

«Как вы предполагаете, как на практике это должно функционировать?» — спросил глава государства после доклада Шадаева о законе.

Министр в ответ пояснил, что на практике правоохранители должны будут доказать наличие умысла и тот факт, что пользователь знал заранее о том, что материал присутствует в реестре экстремистского контента. Шадаев также заявил, что для рядовых пользователей нововведения при вступлении их в силу не будут нести риска.

«Если пользователь не знал о том, что этот материал экстремистский, никакой ответственности применяться не будет»,— сказал министр. При этом он подчеркнул, что подобные материалы специально ищут в сети организаторы экстремистских сообществ и приверженцы соответствующих идеологий.

Ранее Шадаев заявил, что принятый Думой закон не обязывает поисковые системы передавать данные о запросах пользователей в правоохранительные органы. По его словам, это будет возможно только в случае возбуждения уголовного дела.

Госдума 22 июля приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов. За такое правонарушение россиянам будет грозить штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.

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