Раскрыто участие Турции в переговорах России и Украины

Главы МИД, разведки и генштаба Турции будут на переговорах России и Украины

Главы МИД, разведки и Генштаба Вооруженных сил (ВС) Турции будут присутствовать на переговорах России и Украины в Стамбуле. Об этом со ссылкой на источники в турецком внешнеполитическом ведомстве сообщает ТАСС.

«В переговорах предусматривается участие министра иностранных дел Хакана Фидана, главы Национальной разведывательной организации Ибрагима Калына и начальника Генштаба ВС Метина Гюрака. Министр Фидан выступит на открытии встречи», — рассказали собеседники агентства.

Ранее стало известно, что помощник президента России, глава российской делегации на российско-украинских переговорах Владимир Мединский может встретиться с Хаканом Фиданом в Стамбуле.