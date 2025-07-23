Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:11, 23 июля 2025Мир

Стало известно о двусторонней встрече Мединского перед переговорами с Украиной

Спецкор Давыдов: Перед началом переговоров Мединский может встретиться с Фиданом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский может встретиться с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщил специальный корреспондент ВГТРК Денис Давыдов в эфире программы «60 минут».

По данным спецкора, встреча глав МИД может произойти перед началом переговоров представителей России и Украины.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что состав российской делегации на переговорах в Стамбуле не изменился, ее по-прежнему возглавляет Мединский.

Переговоры Москвы и Киева стартуют в Стамбуле вечером 23 июля. Третий раунд российско-украинских переговоров пройдет во дворце Чираган.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму идет масштабная хакерская атака. На полуострове есть проблемы со связью

    В Госдуме ответили на заявление украинского дипломата о переговорщиках из России

    Российские войска нанесли серию ударов в Харьковской области

    В России спасли полгода жившего с пластиковым колпачком в легких школьника

    Украинская делегация прибыла в Турцию на переговоры

    В России подсчитали самые высокие зарплаты фрилансеров

    В Госдуме ответили на вопрос о запрете числа 666 после признания сатанизма экстремизмом

    Боня высказалась об уколах для похудения фразой «я квадрат»

    На Украине также подтвердили подготовку встречи Путина и Зеленского

    Найден простой способ сохранить здоровье сосудов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости