Стало известно о двусторонней встрече Мединского перед переговорами с Украиной

Спецкор Давыдов: Перед началом переговоров Мединский может встретиться с Фиданом

Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский может встретиться с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщил специальный корреспондент ВГТРК Денис Давыдов в эфире программы «60 минут».

По данным спецкора, встреча глав МИД может произойти перед началом переговоров представителей России и Украины.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что состав российской делегации на переговорах в Стамбуле не изменился, ее по-прежнему возглавляет Мединский.

Переговоры Москвы и Киева стартуют в Стамбуле вечером 23 июля. Третий раунд российско-украинских переговоров пройдет во дворце Чираган.