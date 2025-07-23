Стало известно о двусторонней встрече Мединского перед переговорами с Украиной

Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский может встретиться с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщил специальный корреспондент ВГТРК Денис Давыдов в эфире программы «60 минут».
По данным спецкора, встреча глав МИД может произойти перед началом переговоров представителей России и Украины.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что состав российской делегации на переговорах в Стамбуле не изменился, ее по-прежнему возглавляет Мединский.
Переговоры Москвы и Киева стартуют в Стамбуле вечером 23 июля. Третий раунд российско-украинских переговоров пройдет во дворце Чираган.