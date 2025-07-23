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07:34, 23 июля 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о сыне арестованного бывшего мэра российского города

РИА: Сын арестованного экс-мэра Керчи Брусакова живет в Европе
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Сын арестованного бывшего главы администрации Керчи Святослава Брусакова живет в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.

Кроме того, по данным агентства, сам бывший мэр имеет загранпаспорта России и Украины.

Бывшему чиновнику предъявлено обвинение по статье о превышении полномочий. Следователь допросил его. Мужчина обвиняется в злоупотреблении муниципальной земельной собственностью. Других подробностей по делу пока не сообщается.

Ранее стало известно, что 30 мая суд арестовал его на два месяца.

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