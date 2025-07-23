Раскрыты подробности о вечеринке с резней российских подростков

СК: На вечеринке в Байкальске, где подросток устроил резню, принимали наркотики

На вечеринке школьников в Байкальске, где подросток устроил резню, они принимали наркотики. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash со ссылкой на главу следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону Анатолия Ситникова.

По его словам, в тот вечер в вечеринке участвовали 14 человек. Он отметил, что почти половина из них из неполных семей, в которых дети были предоставлены сами себе.

Трагедия в Байкальске произошла с 27 по 28 мая. Тогда подростки отмечали день рождения одной из подруг на даче в Байкальске. В какой-то момент один из участников праздника достал нож и напал на друзей.

Присутствующие на вечеринке подростки рассказали, что юноша приставал к одной из девушек и стал угрожать ей расправой после того, как та отказала ему — она ответила, что у юноши не хватит смелости совершить расправу. После этого подозреваемый вытащил канцелярский нож и напал на нее. За девушку заступилась подруга, которая стала первой жертвой молодого человека. От криков девочек проснулись мальчики. Отмечается, что все они занимались боксом, но не смогли остановить нападавшего из-за того, что были в нетрезвом состоянии.