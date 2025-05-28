Раскрыта ставшая триггером для резни на вечеринке в Байкальске фраза

Подросток напал на друзей в Байкальске после фразы девушки «у тебя кишка тонка»

Подросток напал на друзей во время вечеринки и устроил резню после фразы 14-летней девушки «у тебя кишка тонка». Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

По данным канала, присутствующие на вечеринке подростки рассказали, что юноша приставал к одной из девушек и стал угрожать ей расправой после того, как та отказала ему — она ответила, что у юноши не хватит смелости совершить расправу. После этого подозреваемый вытащил канцелярский нож и напал на нее. За девушку заступилась подруга, которая стала первой жертвой молодого человека. От криков девочек проснулись мальчики. Отмечается, что все они занимались боксом, но не смогли остановить нападавшего из-за того, что были не в трезвом состоянии. В итоге, отвергнувшая подростка девушка смогла спастись первой. Она побежала к соседям, которые вызвали полицию. В это время подозреваемый продолжил нападение с ножом на друзей.

Выехавшие по звонку полицейские добирались до места происшествия около часа, потому что долго не могли найти нужный дом. Они заметили его только после того, как там начался пожар.

Ранее сообщалось, что к трагедии в Байкальске, где 17-летний подросток устроил резню во время празднования дня рождения 15-летней подруги, привели два фактора.

По предварительной информации, 17-летний Михаил устроил резню на даче из-за того, что одна девочка отказала ему в сексе. Погибшие — четверо подростков в возрасте от 13 до 16 лет. После трагедии в городе объявили трехдневный траур.