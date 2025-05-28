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16:39, 28 мая 2025Силовые структуры

Названы два фактора трагедии с резней на вечеринке российских подростков

СК: К трагедии в Байкальске привели алкоголь и отсутствие контроля родителей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Найден купивший российским подросткам алкоголь на закончившуюся резней вечеринку

Фото: Евгений Коноплев / ТАСС

К трагедии в Байкальске, где 17-летний подросток устроил резню во время празднования дня рождения 15-летней подруги, привели два фактора. Об этом РИА Новости сообщил руководитель управления Следственного комитета России по Иркутской области Анатолий Ситников.

По его словам, несовершеннолетние остались без контроля родителей, а также у них был свободный доступ к алкоголю. Все пострадавшие и жертвы учились в одной школе, занимались спортом и были на хорошем счету у педагогов.

Следователи установили 18-летнего юношу, который приобрел алкоголь для вечеринки подростков. Ему грозит уголовная ответственность по статье 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий»).

Подростки выпили три бутылки водки, две бутылки джина, 15 банок слабоалкогольных коктейлей и бутылку крепкого пива, а закусывали лапшой и пюре быстрого приготовления, бутербродами и чипсами.

По предварительной информации, 17-летний Михаил устроил резню на даче из-за того, что одна девочка отказала ему в сексе. Погибшие — четверо подростков в возрасте от 13 до 16 лет. После трагедии в городе объявили трехдневный траур.

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