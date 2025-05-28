СК возбудил еще одно дело после резни в Иркутской области

СК: После ЧП в Байкальске возбуждено дело о приобретении алкоголя подростками

Следователи возбудили еще одно дело после резни в Байкальске Иркутской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по статье 151 («Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий») УК РФ из-за приобретения алкоголя для подростков. Сотрудники продолжают проводить все необходимые следственные действия, назначен ряд экспертиз.

Ранее стало известно, что взрослый закупил несовершеннолетним алкоголь. Они выпили три бутылки водки, две бутылки джина, 15 банок слабоалкогольных коктейлей и бутылку крепкого пива, сообщает Telegram-канал Shot. Дети закусывали лапшой и пюре быстрого приготовления, бутербродами и чипсами.

Подросток напал на сверстников в ночь на среду, 28 мая, и поджег дом. Четверо молодых людей получили ранения и были доставлены в больницу, еще четверо не выжили. По некоторым данным, одной из девочек пришлось притвориться мертвой, чтобы спастись в резне.

Сам нападавший погиб при пожаре. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.