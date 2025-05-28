Найден купивший российским подросткам алкоголь на закончившуюся резней вечеринку

СК: Алкоголь подросткам в Байкальске купил 18-летний знакомый

СК возбудил еще одно дело после резни в Иркутской области

Начало событий в новости СК возбудил еще одно дело после резни в Иркутской области

Следователи установили 18-летнего юношу, который приобрел алкоголь для вечеринки подростков, закончившейся резней. Об этом РИА Новости сообщил руководитель управления Следственного комитета России по Иркутской области Анатолий Ситников.

Задержанному грозит уголовная ответственность по статье 151 («Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий») УК РФ.

Подростки выпили три бутылки водки, две бутылки джина, 15 банок слабоалкогольных коктейлей и бутылку крепкого пива, а закусывали лапшой и пюре быстрого приготовления, бутербродами и чипсами.

Причиной резни стало употребление алкоголя, сообщил глава города Василий Темгеневский.

По предварительной информации, резню на даче устроил 17-летний Михаил из-за того, как одна из гостей отказала ему в сексе. Его жертвами стали четверо подростков в возрасте от 13 до 16 лет. После трагедии в городе объявили трехдневный траур.