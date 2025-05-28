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16:12, 28 мая 2025Силовые структуры

Найден купивший российским подросткам алкоголь на закончившуюся резней вечеринку

СК: Алкоголь подросткам в Байкальске купил 18-летний знакомый
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости СК возбудил еще одно дело после резни в Иркутской области

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Следователи установили 18-летнего юношу, который приобрел алкоголь для вечеринки подростков, закончившейся резней. Об этом РИА Новости сообщил руководитель управления Следственного комитета России по Иркутской области Анатолий Ситников.

Задержанному грозит уголовная ответственность по статье 151 («Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий») УК РФ.

Подростки выпили три бутылки водки, две бутылки джина, 15 банок слабоалкогольных коктейлей и бутылку крепкого пива, а закусывали лапшой и пюре быстрого приготовления, бутербродами и чипсами.

Причиной резни стало употребление алкоголя, сообщил глава города Василий Темгеневский.

По предварительной информации, резню на даче устроил 17-летний Михаил из-за того, как одна из гостей отказала ему в сексе. Его жертвами стали четверо подростков в возрасте от 13 до 16 лет. После трагедии в городе объявили трехдневный траур.

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