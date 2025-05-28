Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:22, 28 мая 2025Россия

Власти выпустили обращение о причине резни на вечеринке в Байкальске

Глава Байкальска Темгеневский: Причиной резни стало употребление алкоголя
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Василий Темгеневский»

Причиной резни в Байкальске Иркутской области стало употребление алкоголя. Об этом сообщил глава города Василий Темгеневский в опубликованном в Telegram обращении.

Представитель власти выложил видео, в котором рассказал, что трагедия произошла во время вечеринки подростков из-за спиртных напитков.

Причиной данного происшествие стало празднование дня рождения одного из учащихся, вследствие употребления спиртных напитков произошло преступление

Василий Темгеневский

Позже чиновник выпустил еще одно обращение, в котором сообщил, что разделяет горе потерявших детей жителей города и молится, чтобы они обрели хоть каплю утешения.

По предварительной информации, резню на даче устроил 17-летний Михаил из-за того, как одна из гостий отказала ему в сексе. Его жертвами стали четверо подростков в возрасте от 13 до 16 лет. После трагедии в городе объявили трехдневный траур.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Резня на вечеринке подростков шокировала Россию. Кого обвиняют в трагедии?

    В Петербурге рухнул на пляж легкомоторный самолет

    Стало известно о заходе армии России в Сумскую область с еще одного участка

    Гинеколог перечислила обязательные составляющие современного осмотра женщин

    Шеф-повар перечислил полезные для мужского здоровья морепродукты

    Момент нападения на курьера с чемоданом денег в «Москва-Сити» попал на видео

    Росгвардия задержала эксгибициониста около детского сада

    Невесты начали бросать гостям игрушки Лабубу вместо букетов

    В деле о расправе над участником СВО появился полицейский

    Военкор заявил о зачистке южнодонецкого направления от ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости