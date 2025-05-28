Власти выпустили обращение о причине резни на вечеринке в Байкальске

Глава Байкальска Темгеневский: Причиной резни стало употребление алкоголя

Причиной резни в Байкальске Иркутской области стало употребление алкоголя. Об этом сообщил глава города Василий Темгеневский в опубликованном в Telegram обращении.

Представитель власти выложил видео, в котором рассказал, что трагедия произошла во время вечеринки подростков из-за спиртных напитков.

Причиной данного происшествие стало празднование дня рождения одного из учащихся, вследствие употребления спиртных напитков произошло преступление Василий Темгеневский

Позже чиновник выпустил еще одно обращение, в котором сообщил, что разделяет горе потерявших детей жителей города и молится, чтобы они обрели хоть каплю утешения.

По предварительной информации, резню на даче устроил 17-летний Михаил из-за того, как одна из гостий отказала ему в сексе. Его жертвами стали четверо подростков в возрасте от 13 до 16 лет. После трагедии в городе объявили трехдневный траур.