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19:46, 23 июля 2025Наука и техника

Разработан уникальный способ вакцинации без уколов

Nat Nanotechnol: Флосс-вакцинация вызывает мощный иммунный ответ
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Anastassiya Bezhekeneva / Shutterstock / Fotodom

Ученые предложили необычный способ вакцинации — с помощью обычной зубной нити. Исследование, опубликованное в журнале Nature Nanotechnology (Nat Nanotechnol), показало, что введение вакцинных препаратов через десневую бороздку — естественно проницаемую область между зубом и десной — способно вызвать мощный иммунный ответ как на местном, так и на системном уровне.

В экспериментах на мышах нить, обработанная наночастицами с белками вируса гриппа, стимулировала работу лимфатических узлов, увеличивала количество CD4+ T‑клеток в легких, селезенке и костном мозге и вызывала выработку антител, обеспечивающих устойчивую защиту от инфекции. В отличие от традиционных сублингвальных методов, такой способ показал более сильную и продолжительную иммунную реакцию, сравнимую с вакцинацией через нос.

Метод оказался эффективным независимо от возраста, приема пищи или воды и не требовал уколов, что делает его перспективной альтернативой для массовой иммунизации. Более того, исследователи проверили подход и на людях: с помощью флуоресцентного красителя показали, что вещества, нанесенные на зубную нить, действительно достигают десневой бороздки.

Авторы считают, что «флосс-вакцинация» может стать удобным и безболезненным способом защиты от инфекций, а в будущем — основой для новых платформ доставки вакцин.

Ранее стало известно, что вакцинация против гриппа, а также одновременное введение вакцин от гриппа и COVID‑19 могут временно влиять на менструальный цикл.

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