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11:20, 23 июля 2025Экономика

Россия нарастила экспорт одного спиртного напитка

«Агроэкспорт»: Экспорт вина из России вырос на 19 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Ekaterina Sychkova / URA.RU / Globallookpress.com

С января по июнь 2025 года Россия экспортировала вина на 2,6 миллиона долларов. Эти данные «Агроэкспорта» опубликовал ТАСС.

В денежном выражении увеличение поставок оценивается в 19 процентов. За полгода экспорт российского вина превысил 1,8 тысячи тонн. В аналогичный период прошлого года речь шла о полутора тысячах тонн, примерно на 2,2 миллиона долларов. В натуральном выражении экспорт увеличился на 16 процентов.

Основными покупателями спиртного напитка стали Китай, Казахстан и Турция.

Между тем поставки американского вина в Китай в июне 2025 года снизились в шесть раз. В начале лета КНР приобрела у США этого напитка почти на два миллиона долларов. Год назад этот показатель приближался к 11,4 миллиона. Также упали поставки на китайский рынок австралийского вина, но вырос импорт из Франции и Италии.

Известно также, что Китай в I полугодии импортировал из РФ почти 262 тысячи литров игристых вин, что в 28 раз больше, чем за аналогичный период 2024-го.

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