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16:56, 23 июля 2025Моя страна

Россияне полюбили путешествия по родине

Член комитета ТПП Агафонов: Внутренний туризм быстро развивается в России
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Сергей Агафонов заявил, что в России быстро развивается внутренний туризм. О том, что соотечественники полюбили путешествия по родине, он рассказал в пресс-центре МИЦ «Известия» во время пресс-конференции на тему «Экватор лета: как проходит туристический сезон — 2025».

Эксперт заметил, что теперь туристы покупают пакетные туры, которые обходятся дешевле, чем самостоятельно собранные поездки. У россиян популярностью пользуются не только морские направления, но и Мурманск, Карелия, Санкт-Петербург, Золотое кольцо. Такие путешествия все более востребованы у автотуристов.

Ранее специалисты сервиса «Островок» раскрыли главные требования россиян при выборе отеля. Основным критерием для большинства путешественников стала стоимость объекта.

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