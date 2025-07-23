Сотрудники крупной нефтяной компании попались со взятками

Суд Благовещенска арестовал 4 сотрудников Транснефти по делу о взятках на ₽2 млн

В Амурской области четверых сотрудников нефтяной компании обвинили в получении взяток на сумму в два миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Речь идет о должностных лицах филиала компании «Транснефть — Дальний Восток» (районное нефтепроводное управление «Белогорск»), уточняет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов Амурской области.

В Благовещенске суд выдал санкцию на арест обвиняемых. По данным следствия, с января 2023-го по декабрь 2024 года за денежное вознаграждение они согласовали работы по ремонту транспортных средств и спецтехники, затем приняли их.

Коррупцию выявили оперативники управления ФСБ по Амурской области.

Ранее сообщалось о задержании заместителя главного инженера ведущей газораспределительной компании Челябинской области по подозрению в получении взятки на сумму один миллион рублей.