Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:00, 23 июля 2025Силовые структуры

Сотрудники крупной нефтяной компании попались со взятками

Суд Благовещенска арестовал 4 сотрудников Транснефти по делу о взятках на ₽2 млн
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Амурской области четверых сотрудников нефтяной компании обвинили в получении взяток на сумму в два миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Речь идет о должностных лицах филиала компании «Транснефть — Дальний Восток» (районное нефтепроводное управление «Белогорск»), уточняет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов Амурской области.

В Благовещенске суд выдал санкцию на арест обвиняемых. По данным следствия, с января 2023-го по декабрь 2024 года за денежное вознаграждение они согласовали работы по ремонту транспортных средств и спецтехники, затем приняли их.

Коррупцию выявили оперативники управления ФСБ по Амурской области.

Ранее сообщалось о задержании заместителя главного инженера ведущей газораспределительной компании Челябинской области по подозрению в получении взятки на сумму один миллион рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России распространяется штамм коронавируса «стратус». Вызовет ли он новую пандемию?

    В Госдуме ответили на призыв экс-посла США отказываться от российского гражданства

    Вспышка опасного заболевания произошла в российском детском доме

    Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

    Впервые найден способ предотвратить опасный вирус

    Россиян предупредили об аномально холодной погоде

    Отдыхающие на пляже российского санатория наткнулись на тело мужчины

    Сотрудники крупной нефтяной компании попались со взятками

    На Украине рассказали детали продолжающейся трое суток борьбы с ДРГ в Красноармейске

    Названы последствия принятия антикоррупционного закона для Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости