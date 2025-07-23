NORAD: США обнаружили и отследили российский военный самолет возле Аляски

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) 22 июля обнаружило и отследило российский военный самолет, действовавший вблизи Аляски, хотя он оставался в международном воздушном пространстве. Об этом сообщает Newsweek.

По данным NORAD, российский самолет действовал в опознавательной зоне противовоздушной обороны (ADIZ) Аляски, но его тип не уточняется. «Эта российская активность в смежной зоне ПВО США/Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза», — заявили в командовании.

Американские военные уточнили, что зона противовоздушной обороны начинается там, где заканчивается суверенное воздушное пространство, и представляет собой определенный участок международного воздушного пространства, требующий немедленной идентификации всех воздушных судов в интересах национальной безопасности.

Ранее американский самолет Boeing RC-135V Rivet Joint с позывным JAKE17 зафиксировали в районе Калининградской области. Речь идет о самолете дальней радиолокационной разведки ВМС США.