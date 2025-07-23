Сытый Опер попал в объектив фотоловушки российского заповедника

Сытый снежный барс Опер попал в объектив камеры Саяно-Шушенского заповедника

Кадр: страница Саяно-Шушенского заповедника и НП Шушенский бор во «ВКонтакте»

Сытый снежный барс Опер попал в объектив фотоловушки. Соответствующие кадры публикует Саяно-Шушенский заповедник на своей странице во «ВКонтакте».

Камера запечатлела редкого снежного леопарда с заметно округлившимся животом. Он прошелся мимо объектива и продемонстрировал зрителям свою фигуру.

Сотрудники природного российского комплекса предположили, что охота у животного прошла весьма удачно. «После плотного приема пищи Опер выглядит так, словно завершил интенсивную тренировку в спортзале», — пошутили авторы публикации.

Ранее сообщалось, что фотоловушка Саяно-Шушенского заповедника записала мяуканье детеныша снежного барса.