Фотоловушка российского заповедника записала мяуканье котенка снежного барса

Камера Саяно-Шушенского заповедника записала мяуканье детеныша снежного барса

Фотоловушка Саяно-Шушенского заповедника, расположенного в Красноярском крае, записала мяуканье детеныша снежного барса. Соответствующее видео появилось на странице природного комплекса во «ВКонтакте».

В объектив камеры попал котенок редкого снежного леопарда, который прогуливался по заповеднику ночью. При этом на размещенных слышно его громкое мяуканье. «Звук, способный растопить даже самое ледяное сердце! Трогательное мяу котенка снежного барса», — прокомментировали авторы поста ролик.

Ранее сообщалось, что снежный барс сразу с тремя детенышами попал в фотоловушку Сайлюгемского национального парка на Алтае. Уточнялось, что тройня у ирбисов — редкое явление, поскольку обычно самка приносит одного-двух котят.