Роботакси Tesla разочаровало пользователей

EVIR: Больше половины американцев сочли роботакси Tesla небезопасным

Внедрение роботакси Tesla оказалось провалом — новую услугу не поддержали пользователи. Об этом говорится в отчете фирмы Electric Vehicle Intelligence Report (EVIR).

Специалисты агентства пообщались с 8000 жителями США, опросив их на предмет отношения к роботизированным такси. Лишь 1 процент респондентов завили, что ездили на беспилотном такси и хотели бы сделать это снова. 22 процента пользователей отметили, что не доверяют роботизированным автомобилям, 31 процент — считают, что он не должны быть разрешены.

Авторы EVIR отметили, что проводили опрос на фоне тестового запуска беспилотного такси от Tesla. 53 процента потребителей заявили, что опасаются относительно безопасности такого вида транспорта. Лишь 7 процентов опрошенных отметили, что уверены в безопасности роботакси. Исследователи заметили, что большая часть пользователей оказалась разочарована сервисом компании Илона Маска.

Отдельно специалисты опросили американцев относительно их отношения к Tesla. 65 процентов пользователей не знали, что компания испытывает беспилотное такси. Из числа опрошенных акционеров корпорации 51 процент респондентов ответили, что хотят, чтобы Илон Маск посвящал больше времени своей компании.

В конце июня в Bloomberg сообщили, что беспилотное такси Tesla привлекло внимание американского регулятора из-за нарушений. Случаи нарушений рассмотрят чиновники из Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA).