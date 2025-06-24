Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:42, 24 июня 2025Наука и техника

Роботакси Tesla заинтересовались власти

Bloomberg: Роботакси Tesla привлекло внимание властей через день после запуска
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Joel Angel Juarez / Reuters

Беспилотное такси Tesla привлекло внимание американского регулятора из-за нарушений. Об этом сообщает Bloomberg.

Федеральные органы по безопасности в США начали расследовать случаи нарушения роботакси Tesla правил дорожного движения (ПДД). Журналисты обратили внимание, что местный регулятор заинтересовался пассажирским сервисом корпорации Илона Маска через день после его запуска.

В Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) подтвердили журналистам, что знают о случаях нарушения беспилотниками Tesla ПДД. «После оценки отчетов и другой соответствующей информации NHTSA предпримет все необходимые действия для защиты безопасности дорожного движения», — заметили представители властей.

По словам журналистов, после запуска беспилотного такси Tesla в соцсетях появились ролики, на которых перевозящие пассажиров автомобили якобы нарушают правила дорожного движения. Судя по опубликованным видео, роботакси совершают опасные маневры — выезжают на встречную полосу движения, резко тормозят, превышают скорость. Такси управляет автопилот, однако на переднем пассажирском кресле сидит оператор.

Ранее американский миллиардер и активист Дэн О'Дауд раскритиковал беспилотное такси Tesla Илона Маска, назвав его ненастоящим. «Сектанты Tesla празднуют победу», — прокомментировал О'Дауд радостные отзывы в соцсетях на запуск роботакси.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль пообещал Ирану ответ за нарушение прекращения огня

    Обучение на инженера в России резко подорожало

    В Днепропетровске произошел взрыв

    Водитель сбил на машине мужчину и случайно спас ему жизнь

    Освежевавшие барана на детской площадке в Москве мигранты поплатятся выселением

    Тройная расправа в российской школе раскрылась спустя 20 лет

    Иран пожаловался на утренние удары Израиля

    Трансляция про Гитлера на российской парковке вызвала интерес полиции

    Миллиардер Безос устроил полуголую вечеринку на фоне протестов из-за свадьбы

    Оценены последствия потери Сум для Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости