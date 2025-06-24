Роботакси Tesla заинтересовались власти

Bloomberg: Роботакси Tesla привлекло внимание властей через день после запуска

Беспилотное такси Tesla привлекло внимание американского регулятора из-за нарушений. Об этом сообщает Bloomberg.

Федеральные органы по безопасности в США начали расследовать случаи нарушения роботакси Tesla правил дорожного движения (ПДД). Журналисты обратили внимание, что местный регулятор заинтересовался пассажирским сервисом корпорации Илона Маска через день после его запуска.

В Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) подтвердили журналистам, что знают о случаях нарушения беспилотниками Tesla ПДД. «После оценки отчетов и другой соответствующей информации NHTSA предпримет все необходимые действия для защиты безопасности дорожного движения», — заметили представители властей.

По словам журналистов, после запуска беспилотного такси Tesla в соцсетях появились ролики, на которых перевозящие пассажиров автомобили якобы нарушают правила дорожного движения. Судя по опубликованным видео, роботакси совершают опасные маневры — выезжают на встречную полосу движения, резко тормозят, превышают скорость. Такси управляет автопилот, однако на переднем пассажирском кресле сидит оператор.

Ранее американский миллиардер и активист Дэн О'Дауд раскритиковал беспилотное такси Tesla Илона Маска, назвав его ненастоящим. «Сектанты Tesla празднуют победу», — прокомментировал О'Дауд радостные отзывы в соцсетях на запуск роботакси.