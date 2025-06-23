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20:46, 23 июня 2025Наука и техника

Миллиардер раскритиковал роботакси Tesla

Миллиардер О'Дауд назвал беспилотники Tesla ненастоящими роботакси
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Sjoerd van der Wal / GettyImages

Американский миллиардер и активист Дэн О'Дауд раскритиковал беспилотное такси Tesla Илона Маска, назвав его ненастоящим. Заявление опубликовано в соцсети X.

Ранее Tesla запустила роботакси в ограниченном режиме в Остине, штат Техас. Фиксированная стоимость поездок на раннем этапе составила 4,2 доллара, или около 350 рублей. По информации О'Дауда, в первый день после запуска беспилотный автомобиль с пассажирами выехал на встречную полосу движения, а другое роботакси совершило опасный маневр рядом с полицейским авто.

«Сектанты Tesla празднуют победу. Но Tesla даже близко не добилась того, чего достигла Waymo пять лет назад», — заметил спикер. По его словам, конкуренты компании более ответственно подошли к запуску роботизированного такси.

Также миллиардер заявил, что роботакси Маска совершили как минимум две критические ошибки, проехав менее 1000 километров. Он подчеркнул, что всего на улицах Остина разъезжает 14 машин Tesla. «Это ненастоящее роботизированое такси», — заключил активист.

О'Дауд не в первый раз критикует беспилотные автомобили Tesla. Так, в августе 2022 года активисты его проекта Dawn провели серию тестов с электрокарами Маска и заявили, что машины с включенным автопилотом игнорируют детей на дорогах общего пользования.

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