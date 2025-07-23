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19:05, 23 июля 2025Мир

Украина одним действием подорвала доверие союзников

WP: Закон об антикоррупционных ведомствах подрывает доверие союзников Киева
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Відкритий Офіс НАБУ / Wikimedia

Принятие закона об ограничении прав антикоррупционных ведомств на Украине подрывает доверие западных союзников Киева. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на европейских дипломатов.

«Подобные действия, безусловно, подрывают доверие между Киевом и западными союзниками», — сказал дипломат на условиях анонимности.

Он добавил, что это может поставить под угрозу шансы страны на вступление в Европейский союз и «может даже уменьшить желание увеличить военную помощь Украине».

Другой дипломат отметил, что в Европе очень обеспокоены действиями украинского руководства.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала объяснений от президента Украины Владимира Зеленского в связи с ограничением независимости двух главных антикоррупционных ведомств республики — Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

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