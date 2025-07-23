Еврокомиссия потребовала объяснений от Зеленского

Фон дер Ляйен потребовала объяснений от Зеленского из-за ограничений НАБУ и САП

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен потребовала объяснений от президента Украины Владимира Зеленского в связи с ограничением независимости двух главных антикоррупционных ведомств Украины — Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

«Фон дер Ляйен выразила свою глубокую обеспокоенность последствиями [принятия] поправок [в законодательство] и обратилась к украинскому правительству за разъяснениями», — сказал агентству представитель ЕС Гийом Мерсье.

Он подчеркнул, что уважение к верховенству права и борьба с коррупцией — ключевые элементы Европейского союза. Поэтому как страна-кандидат Украина должна полностью придерживаться этих стандартов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейского совета Антониу Кошта побеседовали с Владимиром Зеленским. Они призывали его пересмотреть серьезное ограничение полномочий НАБУ и САП.