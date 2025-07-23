FT: Макрон и Кошта призывали Зеленского пересмотреть меры против НАБУ и САП

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейского совета Антониу Кошта, представляющий 27 лидеров блока, на этой неделе беседовали с украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы призвать его пересмотреть серьезное ограничение полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о ходе обсуждений.

Отмечается, что Зеленский возложил на назначенного им генерального прокурора ответственность за две независимые антикоррупционные организации. Этот шаг, который, по словам президента, направлен на выявление российских шпионов, вызвал осуждение со стороны стран ЕС и «Большой семерки».

Во вторник, 22 июля, Верховная Рада приняла законопроект, фактически лишающий самостоятельности украинские антикоррупционные структуры. В тот же день документ подписал и президент страны.

Ранее стало известно, что украинские власти пытались оправдать Зеленского и доказать странам Запада, что он не узурпировал власть в стране. Вице-премьер республики по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка, а также другие высокопоставленные чиновники из команды Зеленского начали звонить и отправлять сообщения западным дипломатам в попытке оправдать политика.

Журнал The Economist сообщил, что Европейский союз оказывал давление на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы тот остановил процесс принятия закона.