В Италии начнут отмечать день борьбы с русофобией

В Италии 27 июля начнут праздновать Национальный день против русофобии. Об этом рассказал итальянский журналист Винченцо Лоруссо, передает в Telegram телеканал RT.
Так он прокомментировал отмену властями Италии концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Казерте.
«В ответ на очередной русофобский акт итальянских учреждений, которые опозорились отменой концерта Гергиева в Королевском дворце Казерты, мы организуем первый в Италии Национальный день против русофобии», — заявил Лоруссо.
Ранее стало известно, что украинцы и симпатизирующие Украине активисты скупали билеты на первый ряд на отмененный концерт Гергиева, чтобы сорвать мероприятие.