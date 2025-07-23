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15:50, 23 июля 2025Мир

В Италии начнут отмечать день борьбы с русофобией

RT: В Италии начнут праздновать Национальный день против русофобии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Vlas Telino studio / Shutterstock / Fotodom

В Италии 27 июля начнут праздновать Национальный день против русофобии. Об этом рассказал итальянский журналист Винченцо Лоруссо, передает в Telegram телеканал RT.

Так он прокомментировал отмену властями Италии концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Казерте.

«В ответ на очередной русофобский акт итальянских учреждений, которые опозорились отменой концерта Гергиева в Королевском дворце Казерты, мы организуем первый в Италии Национальный день против русофобии», — заявил Лоруссо.

Ранее стало известно, что украинцы и симпатизирующие Украине активисты скупали билеты на первый ряд на отмененный концерт Гергиева, чтобы сорвать мероприятие.

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