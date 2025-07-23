Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:35, 23 июля 2025Культура

В МИД России прокомментировали срыв концерта Гергиева в Италии

Захарова процитировала Библию в ответ на срыв концерта Гергиева в Италии
Андрей Шеньшаков

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на отмену выступления дирижера Валерия Гергиева в Италии. Свой комментарий она дала в эфире радио Sputnik.

На вопрос журналистов Захарова ответила фразой из Библии.

«Не мечите бисер перед свиньями. Без оскорблений, без унижений, цитата из той книги, которая человечеством признана величайшей, одной из величайших», — сообщила она.

Дипломат отметила, что власти итальянского города, где должен был пройти фестиваль с участием Геригева и артистом Мариинского театра, «оказались не способы принять его талант».

Ранее стало известно, что руководство Королевского дворца в Казерте решило не рисковать из-за «близости» артиста к властям России. Свое решение об отмене концерта они мотивировали нежеланием допускать на сцену «российскую пропаганду».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сырский допустил новое наступление ВСУ с одним условием

    Влияние российских и украинских военкоматов на ход СВО сравнили

    Причину нежелания ВС России атаковать ТЦК в начале СВО объяснили

    Названо самое любимое занятие россиян на даче

    Раскрыты подробности задержания главного редактора крупного российского издания

    У россиянки случился инфаркт из-за шмеля

    Названы последствия принятия на Украине закона против антикоррупционных систем

    Франция призвала Зеленского отменить одно скандальное решение

    Стало известно о злости Запада на Зеленского

    Популярная российская актриса в купальнике прошлась по газону

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости