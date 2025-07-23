В МИД России прокомментировали срыв концерта Гергиева в Италии

Захарова процитировала Библию в ответ на срыв концерта Гергиева в Италии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на отмену выступления дирижера Валерия Гергиева в Италии. Свой комментарий она дала в эфире радио Sputnik.

На вопрос журналистов Захарова ответила фразой из Библии.

«Не мечите бисер перед свиньями. Без оскорблений, без унижений, цитата из той книги, которая человечеством признана величайшей, одной из величайших», — сообщила она.

Дипломат отметила, что власти итальянского города, где должен был пройти фестиваль с участием Геригева и артистом Мариинского театра, «оказались не способы принять его талант».

Ранее стало известно, что руководство Королевского дворца в Казерте решило не рисковать из-за «близости» артиста к властям России. Свое решение об отмене концерта они мотивировали нежеланием допускать на сцену «российскую пропаганду».