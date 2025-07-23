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19:27, 23 июля 2025Интернет и СМИ

В России нашли 56 владельцев более миллиона сим-карт

Шадаев: Минцифры выявило 56 человек, на которых оформлено 1,2 миллиона сим-карт
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: wisely / Shutterstock / Fotodom

Министерство цифровизации России нашло 56 владельцев более миллиона сим-карт. Об этом, как сообщает ТАСС, глава ведомства Максут Шадаев доложил президенту страны Владимиру Путину в ходе совещания с членами правительства.

«Мы выявили 56 человек, на которых оформлены 1,2 миллиона активных сим-карт. Нам кажется, что правоохранителям нужно обратить на это внимание, потому что они скорее всего используются в какой-то деятельности», — констатировал глава Минцифры.

Ранее стало известно, что в России могут начать штрафовать за передачу своего абонентского номера третьему лицу. Размер штрафа для физического лица может достигать 50 тысяч рублей, Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству уже одобрил соответствующие поправки.

Позже первый зампред комитета Совета федерации по конституционному законодательству Артем Шейкин уточнил, что россиян не станут наказывать за передачу SIM-карт близким родственникам. К их числу будут относить детей, родителей, бабушек и дедушек, а также супругов, братьев и сестер.

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