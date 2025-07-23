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11:10, 23 июля 2025Россия

В российском детсаду у трехлетней девочки на прогулке произошел разрыв селезенки

В Петербурге у девочки произошел разрыв селезенки на прогулке в детсаду
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга у трехлетней девочки произошел разрыв селезенки на прогулке в детском саду. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Как выяснило российское издание, воспитанницу в тяжелом состоянии доставили в больницу. Заведующая дошкольного учреждения рассказала, что девочка неудачно облокотилась на край горки. После этого она объявила, что ей очень больно.

По факту случившегося в детсаду начали проводить проверку.

До этого стало известно, что в Башкирии мать обвинила воспитателей частного детсада в избиении сына.

Еще раньше в Свердловской области воспитательница в детском саду избила тапкой ребенка, который несколько лет лечится от заикания. Сотруднице сделали выговор.

ЖЗЛ
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