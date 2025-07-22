Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:48, 22 июля 2025Россия

Россиянка обвинила воспитателей частного детского сада в избиении сына

Mash: В Башкирии мать обвинила воспитателей частного детсада в избиении сына
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Башкирии мать обвинила воспитателей частного детского сада «Игроград» в избиении ее трехлетнего сына. Об этом пишет Mash Batash в своем Telegram.

Со слов россиянки, ребенка могли ударить в детсаду за непослушание. Она рассказала, что заподозрила неладное, когда мальчик начинал плакать каждый раз при виде конкретного работника учреждения. Женщина утверждает, что в детском саду ей отказали предоставить записи с камер наблюдения.

По данным канала, это не единичный случай. Другие родители также жаловались, что их детей бьют и запугивают в разных филиалах «Игрограда». Так, одна из родительниц заявила, что увидела синяк на голове ребенка.

Сейчас детский сад проверяют Следственный комитет и прокуратура. Проверки организовали по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Ранее в Свердловской области воспитательница в детском саду избила тапком ребенка, который несколько лет лечится от заикания. Ей сделали выговор.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России повышают пошлины для автомобилистов и новых водителей. За что придется платить больше?

    В России построят инклюзивный храм

    Москву залило дождем

    Живущий в России брат Сырского резко отреагировал на денежный перевод от главкома ВСУ

    В Москве отменили стендап-концерт из-за угроз неизвестного взорвать площадку

    Госдума приняла закон о блокировке дискредитирующих традиционные ценности фильмов

    В России высказались о создании Министерства борьбы с темными силами

    Названо неожиданное последствие перепалки Трампа с Зеленским

    Госдума утвердила закон о платформенной экономике

    Москвичам рассказали о пике ливней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости