Россиянка обвинила воспитателей частного детского сада в избиении сына

Mash: В Башкирии мать обвинила воспитателей частного детсада в избиении сына

В Башкирии мать обвинила воспитателей частного детского сада «Игроград» в избиении ее трехлетнего сына. Об этом пишет Mash Batash в своем Telegram.

Со слов россиянки, ребенка могли ударить в детсаду за непослушание. Она рассказала, что заподозрила неладное, когда мальчик начинал плакать каждый раз при виде конкретного работника учреждения. Женщина утверждает, что в детском саду ей отказали предоставить записи с камер наблюдения.

По данным канала, это не единичный случай. Другие родители также жаловались, что их детей бьют и запугивают в разных филиалах «Игрограда». Так, одна из родительниц заявила, что увидела синяк на голове ребенка.

Сейчас детский сад проверяют Следственный комитет и прокуратура. Проверки организовали по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Ранее в Свердловской области воспитательница в детском саду избила тапком ребенка, который несколько лет лечится от заикания. Ей сделали выговор.

