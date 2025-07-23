Власти закрыли 18 школ из-за тигрицы-людоедки

В Индии из-за нападений тигрицы закрыли 18 школ

В Индии закрыли 18 государственных школ из-за тигрицы, растерзавшей трех местных жителей. Об этом сообщает Money Control.

Местные власти заявили, что школы останутся закрытыми до поимки тигрицы. Хищницу пытаются отловить уже на протяжении недели, но она всякий раз ускользает от охотников. Власти рассматривают возможность ликвидации животного.

Тигрица-людоедка уже несколько недель орудует в округе Пилибхит, штат Уттар-Прадеш, неподалеку от тигриного заповедника Пилибхит. Ее последней жертвой стала 50-летняя женщина, нападение произошло 17 июля.

По последним данным, хищницу видели в деревне Дандия в двух километрах от места последнего нападения. Операцию п поимке осложняют густые посадки сахарного тростника и рисовые поля, где укрывается тигрица.

Местные фермеры сорвали планы по прочесыванию территории с использованием слонов, опасаясь повреждения урожая. Теперь вместо слонов используют тракторы.

Ранее сообщалось, что в Непале тигр растерзал пожилого мужчину, который отправился с друзьями в лес собирать траву. Поиски начались после того, как 68-летний непалец не вернулся домой с остальными.