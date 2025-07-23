Врач объяснила причины появления усов у женщин

Гинеколог Каплина призвала женщин при появлении усов сдать анализ на тестостерон

Гинеколог Ольга Каплина заявила, что у женщин могут появиться усы из-за проблем с гормонами. О причинах этой проблемы она рассказала на своем YouTube-канале.

Каплина призвала при появлении усов обращаться не к косметологу, а к врачу. «На третий-пятый день менструального цикла мы сдаем индекс свободных андрогенов и тестостерон», — объяснила она.

По словам медика, гиперандрогения диагностируется при повышении этих двух показателей. Если же данные анализы в норме, то стоит сдать 17-OH-прогестерон, тоже на третий-пятый день цикла. Другими симптомами, при появлении которых следует посетить специалиста, Каплина назвала жир на животе, ухудшение общего самочувствия, агрессию, а также нерегулярный менструальный цикл.

Ранее микробиолог Николас Айхер призвал не примерять купальник на голое тело во время покупки. По его словам, на одежде активно размножаются опасные бактерии.