Президент Сербии Вучич спел в окружении полицейского кордона

Президент Сербии Александр Вучич спел сербские народные песни на праздновании открытия магистрали Паковраче — Пожега в окружении полицейского кордона. Трансляцию праздника вел таблоид Informer, фрагмент доступен в социальной сети X.

Праздник в городе Пожега был организован Informer, где, кроме Вучича, участвовал экс-премьер Милош Вучевич, ушедший в отставку после протестов из-за трагедии в Нови-Саде. «Новый участок автомагистрали полностью изменил карту Сербии и значительно уменьшил пробки на дорогах, поэтому Informer и гости Пожеги будут праздновать до утра», — пишет таблоид.

Оппозиционное издание Danas пишет, что жители Пожеги во время праздника собрались на акцию протеста в своем городе, однако полицейский кордон не позволил им приблизиться к месту, где проходило «большое национальное празднество», организованное Informer. Сообщается, что праздник полицейские охраняли со всех сторон.

Ранее Александр Вучич объявил о приверженности Белграда развитию сотрудничества с США. Об этом он заявил во время встречи с представителем Госдепартамента США Бренданом Ханраханом.