Выявлена удивительная польза козьего молока

FSCN: Молочные продукты замедляют возрастную потерю мышечной массы

Регулярное употребление молочных продуктов может замедлять развитие саркопении — возрастной потери мышечной массы и силы. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие работу в Food Science & Nutrition: в экспериментах на мышах четыре вида молочных продуктов улучшали показатели мышечной ткани и снижали воспаление.

Ученые изучали действие цельного и обезжиренного козьего молока, а также обогащенного витамином D и кальцием варианта, и сравнивали их с коровьим молоком. В течение восьми недель мышам с индуцированной саркопенией давали эти продукты. Все варианты увеличивали массу мышечной ткани и активировали путь PI3K/Akt/mTOR, отвечающий за рост и восстановление мышц. Наиболее выраженный эффект наблюдали у козьего молока с добавлением витамина D и кальция: оно усиливало экспрессию генов, связанных с регенерацией мышц.

Дополнительно продукты снижали уровни воспалительных маркеров (CRP, IL‑1β, IL‑6, TNF‑α) и нормализовали процессы аутофагии, способствуя очищению и обновлению клеток. Анализ микробиоты показал рост числа полезных бактерий, включая Leuconostoc и Lactococcus.

Авторы подчеркивают, что результаты получены на модели мышей, но они дают новые основания рассматривать молочные продукты — особенно обогащенные витамином D и кальцием — как потенциальный инструмент профилактики и замедления саркопении.

Ранее ученые выявили пользу верблюжьего молока: оказалось, что оно способно снижать воспаление дыхательных путей и облегчать течение аллергической астмы.