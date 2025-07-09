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09:31, 9 июля 2025Наука и техника

Найден неожиданный способ облегчить приступы астмы

PLOS One: Верблюжье молоко снижает тяжесть аллергической астмы
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alexey_Arz / Shutterstock / Fotodom

Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS One, показало: верблюжье молоко снижает тяжесть аллергической астмы, вызванной пылевыми клещами — одним из главных триггеров заболевания. Пока что испытания проводились только на мышах, но результаты открывают перспективу использования верблюжьего молока как дополнения к традиционному лечению.

В эксперименте мышей разделили на три группы: здоровые, с индуцированной астмой, и с астмой, но получавшие верблюжье молоко. Животным давали по 0,5 мл молока пять раз в неделю, начиная за день до воздействия аллергена и на протяжении всего исследования. У тех, кто получал молоко, снижалась чувствительность дыхательных путей, уменьшалось воспаление и количество иммунных клеток, особенно эозинофилов, связанных с аллергической астмой.

Молоко также уменьшало количество Т-хелперов (Th2 и Th17), участвующих в аллергических реакциях и воспалительных заболеваниях, а также снижало уровень цитокинов и хемокина CCL17, который привлекает иммунные клетки в зону воспаления. Таким образом, верблюжье молоко проявило иммуномодулирующее и противовоспалительное действие.

Авторы подчеркивают: хотя верблюжье молоко богато белками, витаминами, антиоксидантами и иммуноглобулинами, пока не ясно, какие именно компоненты обеспечивают эффект. Кроме того, молоко использовалось с одной фермы, а сравнение с коровьим молоком не проводилось. Тем не менее, исследование усиливает интерес к верблюжьему молоку как потенциальной поддержке при астме — особенно у людей с выраженной аллергической реакцией.

Ранее ученые выяснили, что повреждение кожи может запускать развитие пищевой аллергии. Исследование показало: если после травмы в организм попадает новый пищевой белок, иммунная система может «запомнить» его как угрозу.

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