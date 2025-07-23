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18:01, 23 июля 2025Силовые структуры

Задержание полицейских по делу крупного российского издания попало на видео

МВД показало видео задержания полицейских по делу издания Baza
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

МВД России показало видео задержания полицейских по делу издания Baza. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

На кадрах оперативной съемки видно, как силовики заходят в квартиру и производят задержание одного из полицейских, проходящих по делу указанного СМИ.

Правоохранителей, которых подозревают в получении взяток от главного редактора Baza Глеба Трифонова, этапировали из Краснодара, Белгорода и Красноярска.

Следствие считает, что журналисты выплачивали в качестве разовых вознаграждений за информацию или видеоматериалы по 20-30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что раскрыты детали о проходящих по делу российского издания полицейских.

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