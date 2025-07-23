Задержание полицейских по делу крупного российского издания попало на видео

МВД России показало видео задержания полицейских по делу издания Baza. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».
На кадрах оперативной съемки видно, как силовики заходят в квартиру и производят задержание одного из полицейских, проходящих по делу указанного СМИ.
Правоохранителей, которых подозревают в получении взяток от главного редактора Baza Глеба Трифонова, этапировали из Краснодара, Белгорода и Красноярска.
Следствие считает, что журналисты выплачивали в качестве разовых вознаграждений за информацию или видеоматериалы по 20-30 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что раскрыты детали о проходящих по делу российского издания полицейских.