Задержание полицейских по делу крупного российского издания попало на видео

МВД показало видео задержания полицейских по делу издания Baza

МВД России показало видео задержания полицейских по делу издания Baza. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

На кадрах оперативной съемки видно, как силовики заходят в квартиру и производят задержание одного из полицейских, проходящих по делу указанного СМИ.

Правоохранителей, которых подозревают в получении взяток от главного редактора Baza Глеба Трифонова, этапировали из Краснодара, Белгорода и Красноярска.

Следствие считает, что журналисты выплачивали в качестве разовых вознаграждений за информацию или видеоматериалы по 20-30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что раскрыты детали о проходящих по делу российского издания полицейских.