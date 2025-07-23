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18:18, 23 июля 2025Экономика

Жители российских городов остались без воды

Жители городов Ростовской области остались без воды
Мария Черкасова

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Жители нескольких населенных пунктов Ростовской области остались без воды из-за грозы. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Гроза вывела из строя насосные станции Гуково-Гундоровского водовода. Прекращена подача воды в Гуково, Зверево и поселки Красносулинского района. Отмечается, что подачу восстановят при появлении электричества. Однако точные сроки в настоящее время не озвучены.

Ранее в Пензе загорелся транзитный трансформатор на ТЭЦ-1. Часть жителей города осталась без горячей воды и электроснабжения.

В Самаре тем временем обильные ливни подтопили улицы, также из-за воды образовались гейзеры. Вода залила несколько многоквартирных домов.

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