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19:20, 10 июля 2025Россия

В российском городе загорелась ТЭЦ

В Пензе на ТЭЦ-1 загорелся транзитный трансформатор
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «РБК. Новости. Главное»

Транзитный трансформатор загорелся на ТЭЦ-1 в Пензе. Об этом сообщает Telegram-канал «РБК. Новости. Главное».

Площадь пожара на данный момент достигла 100 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.

По данным авторов канала, в результате ЧП в Пензе часть жителей остались без горячей воды и электроснабжения. Информации о причинах возгорания пока нет.

Ранее мощный пожар произошел на складе в Екатеринбурге. На опубликованных кадрах видно частично обрушившееся строение, из которого вырывается столб пламени. Известно, что на складе хранили личные вещи, мебель, товары и оборудование.

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