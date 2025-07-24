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09:44, 24 июля 2025Наука и техника

Apple запустила страховку на все свои гаджеты

Apple запустила программу страховки 3 гаджетов за $19,99 в месяц
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Корпорация Apple запустила новую программу страхования своих гаджетов AppleCare One. На это обратило внимание издание The Verge.

Программа позволяет застраховать одновременно 3 устройства на выбор. У компании уже есть программа AppleCare Plus, которая предусматривает страхование и бесплатный ремонт одного устройства.

Согласно условиям сервиса, пользователь может застраховать 3 любых гаджета Apple за 19,99 долларов (около 1600 рублей) в месяц. При добавлении каждого дополнительного устройства стоимость страховки увеличивается на 5,99 долларов (около 470 рублей). Сервис позволяет отремонтировать любые повреждения неограниченное количество раз, а также дает право на приоритетное обслуживание.

Кроме того, в подписку AppleCare One можно добавить старые устройства, которые были приобретены не более 4 лет назад. Перед добавлением специалисты компании проверят гаджет — в Apple подчеркнули, что девайс должен быть в хорошем состоянии. Страховка покрывает стоимость ремонта iPhone, iPad или Mac. В США программа начнет работать с 24 июля.

Ранее стало известно, что компания Nokia будет искать варианты для возобновления выпуска смартфонов и телефонов под своим брендом.

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