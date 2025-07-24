Автор хитов Пугачевой заявил о Божьей защите России

Поэт Илья Резник назвал Россию единственной страной под Божьей защитой

Поэт Илья Резник, автор известных песен Аллы Пугачевой и других российских артистов, считает, что западные страны не будут жалеть Россию. Об этом он сообщил в интервью mk.ru.

«Главное, чтобы нас не обманули, мы ведь очень добрые, боимся кого-то обидеть. А они нас не жалеют. Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва — все наполнены оружием НАТО», — заявил Резник.

Артист также рассказал, что Россия находится под защитой Бога, поэтому обязательно одержит победу.

«Как говорили наши святые, мы — единственная страна, которая находится под защитой Божьей и под Покровом Пресвятой Богородицы. Поэтому мы всегда побеждали. И в этот раз не может быть иначе, все будет хорошо», — добавил он.

Ранее стало известно, что поэт-песенник и автор многочисленных песен эстрадной певицы Аллы Пугачевой Илья Резник раскрыл свое отношение к артистке.