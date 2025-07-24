Банда пожалела умного студента и отпустила его из рабства

В Мьянме китайского абитуриента отпустили из рабства из-за его светлого будущего

Китайского абитуриента отпустили из рабства в Мьянме, объяснив это его «светлым будущим». Об этом сообщает South China Morning Post.

19-летний Пэн Юйсюань из провинции Шэньси только что пересдал национальный экзамен гаокао и хотел подработать на каникулах. Мошенники предложили ему стать ведущим стримов и пообещали высокий доход. Вместо этого его вывезли в Мьянму, где он попал в рабство.

После нескольких дней в лагере мошенников главарь банды неожиданно освободил Пэна, заявив: «У тебя светлое будущее». По словам студента, преступник велел ему хорошо учиться и не растрачивать таланты. Пэна передали властям Китая на границе вместе с 29 другими пострадавшими.

История собрала более 100 миллионов просмотров в соцсетях. Пользователи отмечают, что абитуриенту повезло: обычно жертв насильно удерживают и заставляют обманывать людей по телефону.

Север Мьянмы стал центром телефонного мошенничества: по данным ООН, в 2023 году там работали около 120 тысяч жертв похищения. Банды заманивают людей под предлогом высокооплачиваемой работы, а затем удерживают силой.

В августе 2023 года сообщалось, что в Индии девушка похитила бывшего бойфренда и заставила жениться на себе. Мужчина дал согласие на брак под пытками.