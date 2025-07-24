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05:52, 24 июля 2025Мир

Байден продал права на мемуары

WSJ: Байден продал права на мемуары за $10 млн издательству Hachette Book Group
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Бывший американский президент Джо Байден продал права на мемуары издательству Hachette Book Group. Сумма сделки составила десять миллионов долларов, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Так, книга оказалась дешевле мемуаров 42-летнего президента США Билла Клинтона, за которые он выручил 15 миллионов долларов, а также истории 44-го американского лидера Барака Обамы и его жены Мишель, права на публикацию которых были проданы за 60 миллионов долларов.

Интересы Байдена, по данным издания, представляло агентство талантов Creative Artists Agency. Сроки выхода книги не уточняются, поскольку это будет зависеть от состояния здоровья 82-летнего политика.

Ранее стало известно, что у Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты. Экс-глава Белого дома находится под наблюдением известного хирурга, который сам успешно поборол онкологию.

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