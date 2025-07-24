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16:43, 24 июля 2025Мир

Боевиков ХАМАС поймали на роскошном образе жизни

Представитель ЦАХАЛ Адраи: ХАМАС устраивает пиры, пока жители Газы голодают
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jehad Alshrafi / AP

В то время как мирные жители сектора Газа испытывают трудности с получением продовольствия, лидеры радикального палестинского движения ХАМАС «устраивают пиры» в подземных туннелях. Об этом заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адраи, демонстрируя соответствующие кадры, сообщает портал Breitbart.

«Пока ХАМАС распространяют ложь о "голоде по вине Израиля", лидеры движения подпольно пируют. Давайте проясним: ни один из этих продуктов не был частью поставок гуманитарной помощи в Газу. Отстраненность боевиков от страданий мирного населения вновь проявилась во всей своей отвратительности», — отметил представитель.

Кроме того, Адраи утверждает, что в ходе предыдущих военных операций ЦАХАЛ были обнаружены обширные тайники с продовольствием, водой, медикаментами и деньгами, которые хранились в туннельных сетях ХАМАС. Он подчеркнул, что подобное открытие отчетливо демонстрирует огромный разрыв между «роскошным образом жизни» руководства движения и трудностями, с которыми ежедневно сталкиваются обычные палестинцы.

2 июля научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что главной причиной гуманитарной катастрофы в секторе Газа, разворачивающейся на фоне боевых действий между Израилем и ХАМАС, — это закрытые границы для беженцев со стороны арабских стран. По мнению эксперта, ЦАХАЛ также несут ответственность за страдания тысяч мирных жителей, лишенных доступа к гуманитарной помощи и чистой воде.

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